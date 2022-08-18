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Происшествия
18 августа 2022  14:30
Павел Климчак

Прокуратура РТ: Ветерану из Альметьевска дали первую группу инвалидности

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В Альметьевске 93-летнему мужчине оформили первую группу инвалидности, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня ветерана труда навестил городской прокурор Дамир Яфизов. Он вместе с представителями исполкома и соцзащиты побеседовали с пенсионером, а также привезли необходимые средства гигиены.

Напомним, что надзорное ведомство начало проверку после информации о том, что пожилой мужчина несколько месяцев не может добиться оформления инвалидности и получить соответствующие льготы.

Выяснилось, что у мужчины есть ряд хронических заболеваний, которые требуют детального обследования специалистами.

#Прокуратура
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