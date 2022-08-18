Прокуратура РТ: Ветерану из Альметьевска дали первую группу инвалидности

В Альметьевске 93-летнему мужчине оформили первую группу инвалидности, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня ветерана труда навестил городской прокурор Дамир Яфизов. Он вместе с представителями исполкома и соцзащиты побеседовали с пенсионером, а также привезли необходимые средства гигиены.

Напомним, что надзорное ведомство начало проверку после информации о том, что пожилой мужчина несколько месяцев не может добиться оформления инвалидности и получить соответствующие льготы.

Выяснилось, что у мужчины есть ряд хронических заболеваний, которые требуют детального обследования специалистами.