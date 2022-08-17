СК проверяют информацию о том, что в Альметьевске пенсионеру не оформляют инвалидность

Следственный комитет начал доследственную проверку после информации о том, что в Альметьевске 92-летний мужчина несколько месяцев не может добиться оформления инвалидности и получить соответствующие льготы. При этом медработники не оказывают ему должного содействия в этом.

Выясняются все обстоятельства этого инцидента. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.