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Происшествия
17 августа 2022  19:07
Павел Климчак

СК проверяют информацию о том, что в Альметьевске пенсионеру не оформляют инвалидность

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Следственный комитет начал доследственную проверку после информации о том, что в Альметьевске 92-летний мужчина несколько месяцев не может добиться оформления инвалидности и получить соответствующие льготы. При этом медработники не оказывают ему должного содействия в этом.

Выясняются все обстоятельства этого инцидента. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#инвалидность
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