Прокуратура РТ: Ветерану из Альметьевска обработают жилище от насекомых и заменят сетку

Прокурор Альметьевска Дамир Яфизов посетил ветерана Великой Отечественной войны, которая страдает от нашествия насекомых у нее дома.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, установлено, что в квартиру пожилой женщины попали древесные клопы, которые обитают на соседнем дереве. Растение под окнами и квартира ветерана будут обработаны. Кроме того, на окне заменят москитную сетку.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Также Дамир Яфизов вместе с руководством района, сотрудниками Управления социальной приезжали к лежачему 93-летнему жителю Альметьевска. Выяснилось, что мужчина не имеет претензий к врачам и каких-либо жалоб от него не поступало.

У пожилого мужчины есть ряд хронических заболеваний, которые требуют детального обследования специалистами. Все необходимый документы пенсионера направлены в Врачебно-трудовую экспертную комиссию (ВТЭК), они находятся на рассмотрении. Также пожилому мужчине привезли необходимые средства личной гигиены.