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Прокуратура РТ объявила предостережение главе комплекса «Дубай», где пострадал ребенок
Прокуратура Советского района Казани завершила проверку после инцидента с детьми, которых завалило снегом в гостевом комплексе «Дубай», сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что семерых детей завалило снегом на территории казанского гостиничного комплекса «Дубай». Родители смогли откопать детей, но самый младший получил травмы.
«Собранные материалы переданы в следственные органы для организации доследственной проверки на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности"», – указали в прокуратуре.
Кроме того, директору комплекса «Дубай» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
В свою очередь глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Валерию Липскому возбудить уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах.
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