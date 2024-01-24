Прокуратура РТ объявила предостережение главе комплекса «Дубай», где пострадал ребенок

Прокуратура Советского района Казани завершила проверку после инцидента с детьми, которых завалило снегом в гостевом комплексе «Дубай», сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что семерых детей завалило снегом на территории казанского гостиничного комплекса «Дубай». Родители смогли откопать детей, но самый младший получил травмы.

«Собранные материалы переданы в следственные органы для организации доследственной проверки на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности"», – указали в прокуратуре.

Кроме того, директору комплекса «Дубай» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В свою очередь глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Валерию Липскому возбудить уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах.