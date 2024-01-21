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Уголовное дело возбудят после того, как детей в гостевом комплексе Казани завалило снегом
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента в Татарстане, где снегом завалило семерых детей. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что семерых детей завалило снегом на территории казанского гостиничного комплекса «Дубай». Родители смогли откопать детей, но самый младший получил травмы.
В следственном управлении СК России по Республике Татарстан организована процессуальная проверка.
Глава СКР поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Валерию Липскому возбудить уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах.
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