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Прокуратура проверит информацию о детях, которых снегом завалило в казанской гостинице
Сегодня в социальных сетях появилась информация, что семерых детей завалило снегом на территории казанского гостиничного комплекса «Дубай». Родители смогли откопать детей, но самый младший получил травмы.
Прокуратура Советского района Казани проверит информацию об инциденте с детьми.
Надзорное ведомство даст оценку работе коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и при наличии оснований примет меры реагирования.
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