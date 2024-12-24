Прокуратура начала проверку после гибели шести рабочих на пожаре в Елабужском районе

Прокуратура организовала процессуальную проверку после пожара в Елабужском районе, где погибли шестеро рабочих. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабужском районе произошел пожар в доме для временного проживания рабочих сельхозпредприятия. В момент возгорания внутри находились 39 человек. Из них 33 смогли самостоятельно покинуть помещение, причем один из них получил травмы. Во время тушения пожарные обнаружили тела шестерых погибших мужчин.

На место происшествия выехал Елабужский городской прокурор Айрат Низамиев и его заместитель Артур Князев. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.