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Общество 24 декабря 2024 09:22

Минниханов поручил проверить все помещения, где живут рабочие агроферм

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Минниханов поручил проверить все помещения, где живут рабочие агроферм
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить все помещения в агрофермах республики, которые используются для временного проживания рабочих. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Руководителю республики оперативно доложили о пожаре, который произошел в поселке Малореченский Елабужского района РТ. Сообщение о пожаре поступило в 2.54.

Прибывшие на место службы установили, что горит помещение для временного размещения рабочих животноводческого комплекса. Внутри строения находились 39 человек. Тридцать три из них смогли эвакуироваться самостоятельно, шесть погибли. Есть пострадавшие.

Как ранее сообщал «Татар-информ», огнем оказалась охвачена площадь в 300 кв. метров. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Рустам Минниханов поручил соответствующим службам провести полную проверку помещений для временного размещения рабочих на агрофермах по всему Татарстану.

Кроме того, руководству Елабужского района республики поручено оказать содействие в размещении пострадавших, а также необходимую медицинскую помощь, уточнила Лилия Галимова.

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#пожар #Рустам Минниханов
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