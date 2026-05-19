Родителям напомнили: москитная сетка на окнах создает у детей иллюзию опоры

Москитная сетка создает ложное чувство опоры – из-за этого маленькие дети выпадают из окон. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной предупреждению травматизма и гибели детей в результате несчастных случаев, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Александр Цеханович.

С началом первых теплых дней растет количество случаев падения детей с высоты. Теплый сезон только начался, а в ДРКБ Татарстана попали уже четверо детей с травмами после падения из окон.

«Большая часть таких случаев происходит из-за того, что дети остаются без присмотра взрослых. Особенно опасно, если на окне установлена москитная сетка – она создает у ребенка ложное чувство опоры, малыш облокачивается на нее и падает вниз», – рассказал сотрудник прокуратуры.

Александр Цеханович отметил, что никакие профилактические меры различных министерств и ведомств не помогут, если самую главную работу не будет выполнять семья.

«Именно родители – это первое и основное звено. Именно они обязаны ежедневно объяснять ребенку правила безопасности и контролировать его досуг», – подчеркнул он.

