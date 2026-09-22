Прокуратура РТ добивается увольнения следователя Ганиевой по утрате доверия

Прокуратура Татарстана добивается изменения формулировки в приказе об увольнении замначальника следственной части УВД Набережных Челнов Елены Ганиевой, следует из информации на сайте Вахитовского суда Казани. Как стало известно «Татар-информу», речь идет об изменении причины увольнения на «утрату доверия».

Напомним, что в начале апреля появились сообщения, что Ганиева сознательно внесла ложные сведения в протокол допроса одного из подозреваемых по делу об обналичивании денег. Как позднее сообщили в пресс-службе МВД по РТ, избежать ответственности обвиняемому помогали несколько сотрудников полиции Челнов. Вскоре стало известно, что Елену Ганиеву взяли под стражу.

Как следует из информации на сайте суда, иск был подан 15 сентября. Его будут рассматривать 23 октября.