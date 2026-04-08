В МВД установили, что в Челнах полицейские помогли преступникам избежать уголовки

В Челнах оперативники собственной безопасности МВД по РТ установили, что полицейские помогали подозреваемым в преступлениях избежать уголовной ответственности.

Ранее в СМИ появилась информация, что на заместителя начальника следственной части УВД Набережных Челнов Елену Ганиеву возбуждено уголовное дело за то, что она сознательно внесла ложные сведения в протокол допроса одного из подозреваемых по делу об обналичивании денег.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, установлено, что избежать ответственности обвиняемому помогали несколько сотрудников полиции Челнов. В отношении одного из них уже принято процессуальное решение.

«При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», – добавили в МВД по РТ.