Замначальника следственной части Челнов арестовали за фальсификацию доказательств

Замначальника следственной части УВД Набережных Челнов Елену Ганиеву взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда.

По версии следствия, Ганиева фальсифицировала доказательства в уголовном деле из корыстной заинтересованности.

Ранее «Татар-информ» писал о появлении сообщений, что Ганиева сознательно внесла ложные сведения в протокол допроса одного из подозреваемых по делу об обналичивании денег. Как позднее сообщили в пресс-службе МВД по РТ, установлено, что избежать ответственности обвиняемому помогали несколько сотрудников полиции Челнов.