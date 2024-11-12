Прокуратура проводит проверку из-за массовой гибели рыбы на Лебяжьем озере в Казани

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку из-за массовой гибели рыбы на Лебяжьем озере.



Специалисты Росрыболовства совместно с филиалом «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» запланировали выездное обследование, чтобы установить причину гибели рыбы.



По результатам проверки будет принято решение.



«Татар-информ» рассказывал, что вчера экологи проверили сообщения казанцев о массовом море рыбы на Большом Лебяжьем озере. По итогам выезда информация подтвердилась, заявили в пресс-службе Министерства экологии РТ.



Накануне и.о. начальника Управления госинспекции Минэкологии РТ Адель Алимов сообщил, что результаты проб воды, взятых специалистами лаборатории, будут известны в ближайшие дни.