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Прокуратура проводит проверку из-за массовой гибели рыбы на Лебяжьем озере в Казани
Казанская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку из-за массовой гибели рыбы на Лебяжьем озере.
Специалисты Росрыболовства совместно с филиалом «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» запланировали выездное обследование, чтобы установить причину гибели рыбы.
По результатам проверки будет принято решение.
«Татар-информ» рассказывал, что вчера экологи проверили сообщения казанцев о массовом море рыбы на Большом Лебяжьем озере. По итогам выезда информация подтвердилась, заявили в пресс-службе Министерства экологии РТ.
Накануне и.о. начальника Управления госинспекции Минэкологии РТ Адель Алимов сообщил, что результаты проб воды, взятых специалистами лаборатории, будут известны в ближайшие дни.
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