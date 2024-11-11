Минэкологии РТ: Мор рыбы на Лебяжьем озере в Казани подтвердился

Фото: Минэкологии Татарстана

Экологи проверили сообщения казанцев о массовом море рыбы на Большом Лебяжьем озере. По итогам выезда информация подтвердилась, заявили в пресс-службе Министерства экологии РТ.

«На данный момент идет отбор проб. Он пройдет в нескольких точках. Также будет обследована территория озера. Все подробности сообщим чуть позже», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в соцсетях появились видео с мертвой рыбой на Лебяжьих озерах. Сегодня с проверкой на водоемы выехали экологи.