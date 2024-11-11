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После мора рыбы экологи исследуют воду в Большом Лебяжьем по 15 показателям
Комиссионное обследование озера Большое Лебяжье организовало сегодня Минэкологии РТ после жалобы в соцсетях на мор рыбы. Пробы воды будут исследованы по 15 показателям, сообщили в пресс-службе министерства.
«В комиссионном обследовании приняли участие представители Росрыболовства, прокуратуры, Татарстанского НИРО и исполкома Казани. Не смотря на погодные условия, на воду был спущен катер для отбора проб с глубины озера. По кислороду все показатели в норме. По 15 показателям пробы отправлены на анализ», - отметили в пресс-службе.
Как сообщил и.о. начальника Управления госинспекции Минэкологии РТ Адель Алимов, результаты проб воды, взятых специалистами лаборатории, будут известны в ближайшие дни.
Специалисты Росрыболовства проведут исследования тушек мертвой рыбы.
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