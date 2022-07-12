Прокуратура просит 14 лет тюрьмы мужчине, зарубившему топором казанца в его же квартире

В Советском районном суде Казани продолжается рассмотрение уголовного дела, которое завели на 34-летнего Дениса Володина за убийство жителя Казани, 24-летнего риэлтора в его же квартире.

Гособвинение по делу поддерживает прокурор Татарстана Илдус Нафиков – он предложил суду назначить обвиняемому наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год и 11 месяцев. Об этом сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что задержан мужчина, который топором зарубил молодого казанца в его же квартире. Позже агентство опубликовало подробности трагедии со слов невесты погибшего.