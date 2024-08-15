Прокуратура потребовала установить мусорные площадки в Пестречинском районе

Прокуратура Пестречинского района Татарстана инициировала судебное разбирательство против местных властей из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов, сообщили в ведомстве.

Проверка выявила, что в 18 сельских поселениях района отсутствуют специально оборудованные площадки для сбора ТКО. Это нарушение не только создает угрозу экологической безопасности, но и потенциально опасно для здоровья местных жителей.

Изначально прокуратура направила представления руководителям исполнительных комитетов сельских поселений с требованием устранить нарушения. Однако, не получив должной реакции и не увидев эффективных мер по решению проблемы, надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд.

Судебная инстанция поддержала позицию прокуратуры, обязав органы местного самоуправления создать необходимые площадки для накопления ТКО. В результате этого решения местные власти начали работу по формированию земельных участков под контейнерные площадки.

Напомним, большая часть обращений в Государственную жилищную инспекцию Татарстана по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами касается районов, застроенных частными домами. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сегодня рассказал руководитель ведомства — главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.