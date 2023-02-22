Прокуратура обжаловала приговор участникам кражи сейфа с 15 млн из Следкома РТ

Прокуратура обжаловала приговор участникам кражи сейфа с 15 миллионами из здания Следкома РТ. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник прокурора Вахитовского района Казани Руслан Байбиков.

«Данный приговор мы считаем несправедливым и слишком мягким. Полагаю, что судом неверно применены нормы уголовного закона. В частности, необоснованно оправдание Нургалиева по статье о неправомерном завладении госномером автомобиля», – пояснил позицию прокуратуры Байбиков.

Апелляционная жалоба была направлена в Верховный суд Татарстана. Дата заседания еще не назначена.

Напомним, что по делу о краже сейфа с 15 млн из Следкома свой приговор выслушали трое жителей Альметьевска – Руслан Нургалиев, Никита Карабаев и Даниил Елинсон. Они получили девять лет на троих.

Нургалиев, Карабаев и Елинсон стали участниками резонансного ограбления Следственного комитета РТ осенью 2021 года. По версии следствия, они помогли криминалисту Следкома РТ Марату Шакирову вытащить сейф с 15 млн рублей.

Шакиров и его подельники в масках забрались ночью в здание, забрызгали камеры наблюдения краской из баллончиков, пробрались в кабинет и похитили сейф.

В прениях прокурор просил признать подельников Шакирова виновными и отправить их за решетку на 13 лет.