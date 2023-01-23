Более 13 лет на троих запросил прокурор для участников кражи сейфа из СК

В Вахитовском районном суде Казани стартовали прения по делу о краже сейфа с 15 миллионами из Следственного Комитета РТ. Сегодня со своими доводами выступила сторона государственного обвинения. Прокурор запросил для участников дерзкого ограбления более 13 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, что на скамье подсудимых по резонансному делу оказались трое жителей Альметьевска – Руслан Нургалиев, Никита Карабаев и Даниил Елинсон. По версии следствия, они помогли следователю-криминалисту Марату Шакирову вытащить из здания СК сейф с деньгами. Уголовное дело Шакирова было выделено в отдельное производство.

Гособвинение потребовало признать подсудимых виновными. Самый максимальный срок запросили для Елинсона – пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Нургалиева попросили отправить за решетку на четыре с половиной года. Также прокуратура потребовала оштрафовать его на 150 тысяч рублей.

Меньше всего запросили для Карабаева. Ему потребовали назначить четыре года в колонии общего режима.