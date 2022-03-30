Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении одного из лидеров «Тукаевских»

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего лидера ОПГ «Тукаевские». В ближайшее время его направят в Вахитовский суд Казани для рассмотрения по существу, сообщила врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

По версии следствия, в 2014 — 2017 годах обвиняемый вместе с другими участниками группировки совершил ряд преступлений различной тяжести. Среди них вымогательства, хулиганства, разбойное нападение, мошенничества в сфере страхования, повреждение чужого имущества, угон автомобиля, принуждение к заключению сделки, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Кроме того, следствие считает, что обвиняемый и другие участники «Тукаевских» похитили у восьми человек и одной фирмы более 50 млн рублей и организовали незаконное нахождение в России 7685 иностранцев.



Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вахитовский суд Казани рассматривает уголовное дело в отношении 30 участников ОПГ «Тукаевские».