Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с микроавтобусом на трассе в РТ

Азнакаевская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП с вахтовым микроавтобусом и «КАМАЗом» на трассе Бугульма – Азнакаево. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – подчеркнул Руслан Галиев.

Также в прокуратуре отметили, что расследование уголовного дела по факту ДТП взято на контроль в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что страшная авария произошла сегодня около четырех часов утра на 31-м км трассы Бугульма – Азнакаево. Предварительно известно, что водитель микроавтобуса Fiat на большой скорости врезался в грузовик, который следовал впереди.

В результате ДТП погиб 58-летний пассажир автобуса, водитель был доставлен в больницу.

После смертельной аварии было возбуждено уголовное дело.

