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Ру Тат
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Происшествия
18 мая 2022  09:41
Павел Климчак

На видео сняли последствия смертельного ДТП с микроавтобусом и «КАМАЗом» на трассе в РТ

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Авария произошла сегодня около четырех часов ночи на 31 километре трассы Бугульма – Азнакаево. 36-летний водитель микроавтобуса Fiat на высокой скорости влетел сзади в «КАМАЗ».

Последствия страшного ДТП снял на видео проезжающий мимо автолюбитель. Судя по кадрам, от сильного удара микроавтобус вылетел с трассы в кювет.

Как сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, в результате ДТП скончался 58-летний пассажир автобуса. Водителя Fiat доставили в больницу.

#ДТП с погибшими
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