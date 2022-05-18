На видео сняли последствия смертельного ДТП с микроавтобусом и «КАМАЗом» на трассе в РТ

Авария произошла сегодня около четырех часов ночи на 31 километре трассы Бугульма – Азнакаево. 36-летний водитель микроавтобуса Fiat на высокой скорости влетел сзади в «КАМАЗ».

Последствия страшного ДТП снял на видео проезжающий мимо автолюбитель. Судя по кадрам, от сильного удара микроавтобус вылетел с трассы в кювет.

Как сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, в результате ДТП скончался 58-летний пассажир автобуса. Водителя Fiat доставили в больницу.