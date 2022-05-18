После смертельного ДТП с микроавтобусом и «КАМАЗом» возбудили уголовное дело

После страшного столкновения микроавтобуса и «КАМАЗа» на трассе Бугульма – Азнакаево, возбуждено уголовное дело по статьям за нарушение ПДД и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщало о смертельной аварии, которая произошла сегодня около четырех часов ночи на трассе Бугульма – Азнакаево. Последствия страшного ДТП попали на видео проезжающего мимо автомобилиста.