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Ру Тат
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Происшествия
18 мая 2022  10:48
Павел Климчак

После смертельного ДТП с микроавтобусом и «КАМАЗом» возбудили уголовное дело

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После страшного столкновения микроавтобуса и «КАМАЗа» на трассе Бугульма – Азнакаево, возбуждено уголовное дело по статьям за нарушение ПДД и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщало о смертельной аварии, которая произошла сегодня около четырех часов ночи на трассе Бугульма – Азнакаево. Последствия страшного ДТП попали на видео проезжающего мимо автомобилиста.

#Уголовное дело #ДТП с погибшим
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