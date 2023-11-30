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Производство молока в Татарстане выросло на 11%
За десять месяцев 2023 года в Татарстане произведено более 1,2 млн тонн молока, что на 11% превышает показатели января-октября предыдущего года. Об этом сообщается в докладе о социально-экономическом положении в России, подготовленном Росстатом.
Приведена статистика и по производству другой сельхозпродукции. К примеру, производство скота и птицы на убой в республике за этот период снизились на 2,6% — до 307,8 тыс. тонн, производство куриных яиц выросло на 4% , превысив 1 млн штук.
Ранее Раис РТ Рустам Минниханов заявил, что татарстанские животноводы — лидеры страны по производству молока. Минсельхозпрод Татарстана назвал лидирующие по этому показателю районы.
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