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Ру Тат
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Экономика
9 марта 2022  15:20

Производитель табачной продукции Winston приостановил бизнес в России

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Компания Imperial Brands, выпускающая табачную продукцию под брендами Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West, сообщила о приостановке деятельности в России.

«Из-за недавних событий мы приостановили все операции в России. Это решение включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности», – сказано в официальном сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с «непростой ситуацией» на российском рынке, возникшей из-за серьезных экономических санкций против России. 

Imperial Brands пообещала поддерживать сотрудников в РФ, сохранив им зарплаты.

Ранее компания также приостановила работу на Украине, чтобы обеспечить «безопасность и благополучие» 600 своих сотрудников.

Напомним, страны Запада ужесточили ограничения против России после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории страны уже объявили ряд крупных компаний. В ответ Правительство предложило им три варианта действий.

#санкции Запада #табачная продукция
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