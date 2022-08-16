Производитель шоколада Lindt & Sprüngli покидает российский рынок

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli решил окончательно уйти с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

9 марта компания объявила о закрытии восьми магазинов, которые работали в РФ, и приостановила поставки продукции.

«Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами», — сказали в компании.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили данное решение и начали ужесточать санкции против России. Многие крупные фирмы отказались от деятельности на территории РФ: шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и ряд других.