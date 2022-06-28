Производитель шин Michelin до конца года прекратит работу в России

Французская компания Michelin, производящая шины, до конца года собирается полностью прекратить деятельность на территории России и передать свой бизнес в стране под местное управление. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на данный момент в российском подразделении фирмы работают около тысячи человек. После ухода компании из России работа бывшего филиала никак не будет зависеть от Michelin.

В марте производство шин Michelin на территории РФ было приостановлено из-за проблем с поставками «в условиях общей неопределенности».

Сегодня же финская корпорация KONE, являющаяся крупным производителем лифтов и эскалаторов, приняла решение продать свой бизнес в России.

После начала объявленной Президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине многие страны НАТО и Евросоюза начали ужесточать санкции против РФ. В связи с этим некоторые крупные зарубежные компании и бренды приняли решение приостановить свою деятельность на территории страны или покинуть российский рынок.