Дефицит шин в России: кто заменит ушедших западных производителей и при чем тут Татарстан

В течение марта несколько производителей шин ушли с российского рынка, другие заявили о приостановке инвестдеятельности. В том, что произошло и спасут ли рынок татарстанские предприятия, разбирался «Татар-информ».

Российский рынок покинули несколько компаний по производству шин: немецкая Continental (производство в Калужской области), французский Michelin (производство в Московской области) и другие Фото: pixabay.com

Что произошло?

За последние пару недель российский рынок покинули сразу несколько компаний по производству шин. Немецкая фирма Continental (производство в Калужской области), французский концерн Michelin (производство в Московской области), японская компания Bridgestone (производство в Ульяновской области), японская Yokohama (производство в Липецкой области) приостановили работу заводов в России. О приостановке инвестиций объявил и итальянский концерн Pirelli. В стране из иностранных инвесторов остался только завод финской компании Nokian Tyres.

Источник «Татар-информа» (сеть магазинов грузовых шин) заявляет, что рынок не успел оправиться после пандемии. Это подтверждают и в Ассоциации производителей шин.

«В 2021 году рынок лишь частично восстановил потери первого года пандемии, когда локдаун и региональные ограничения пришлись как раз на сезонные пики продаж на шинном рынке весной и осенью», – отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева. В связи с уходом крупных зарубежных компаний эта ситуация осложнилась.

На рынке продолжают работать два крупных российских производителя – Ярославский шинный завод и ПАО «Нижнекамскшина» Фото: официальный сайт ПАО «Нижнекамскшина» shinakama.tatneft.ru

А как же российские производители?

На рынке продолжают работать два крупных российских производителя – Ярославский шинный завод и ПАО «Нижнекамскшина» (входит в ПАО «Татнефть»). Кроме того, есть небольшие компании в других регионах – Алтайский шинный комбинат «Нортек», АО «Волтайр-Пром». Также продолжаются поставки с Белорусского шинного завода. Хоть это и не российский производитель, на него в нынешней ситуации тоже можно надеяться.

Продолжаются поставки с Белорусского шинного завода – на него в нынешней ситуации тоже можно надеяться Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Эти компании покроют потребности российского рынка?

Согласно данным Росстата, в январе – мае 2021 года в стране было произведено 26,9 млн шин, покрышек и резиновых камер, что на 26% выше 2020 года. Также за этот период было произведено 19,2 млн новых шин и пневматических покрышек для легковых автомобилей (+31%). Шин и пневматических покрышек для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей в январе – мае 2021 года было произведено 3 млн штук (+6,5%).

Так, производитель в Ярославле в год выпускает около 3 млн шин. Шинный блок «Татнефти» Kama Tyres выпустил в 2021 году 12,3 млн штук. «Нортек» – 1,9 млн шин. Лидером по рынку в 2019 году считался шинный блок «Татнефти»: компания занимала 19% рынка. Более свежих цифр по рынку нет. По данным некоторых СМИ, лидирует на рынке финская Nokian Tyres, которая производит 18 млн шин в год.

Большинство компонентов для резиновых смесей «Нижнекамскшина» получала от западных производителей, и сейчас стоит задача при помощи ученых «все эти вопросы снять» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если говорить про нашу «Нижнекамскшину», то большинство компонентов для резиновых смесей компания получала от западных производителей, и сейчас стоит задача при помощи ученых «все эти вопросы снять». Об этом нашему изданию сообщил глава «Татнефтехиминвест-Холдинга» Рафинат Яруллин. В свою очередь ПАО «Татнефть» отрицает наличие каких-либо проблем с производством шин.

Почему российским заводам не хватает сырья?

Основными материалами для производства шин являются резина, которая изготавливается из натуральных и синтетических каучуков, и корд. Кордовая ткань может быть изготовлена из металлических нитей (металлокорд), полимерных и текстильных нитей. Текстильный и полимерный корд применяются в легковых и легкогрузовых шинах. Источник на рынке говорит, что у шинных заводов есть проблемы с синтетическим каучуком и металлокордом.

Основными предприятиями-производителями синтетических каучуков являются: «Нижнекамскнефтехим» – 47%, «Воронежсинтезкаучук» – 17,6%, «Тольяттикаучук» – 12,9%, «Синтез-каучук», г. Стерлитамак – 8,9%, «Омский каучук» – 3,7%, Красноярский завод СК – 3,3%, Стерлитамакский НХЗ – 3,2%, Ефремовский завод СК – 2,8%, Казанский завод СК – 0,6%.

У шинных заводов, по мнению нашего источника, есть проблемы с синтетическим каучуком и металлокордом. Но производство каучука в стране может быть увеличено Фото: tatarstan.ru

Согласно данным Росстата, производство каучуков синтетических в первичных формах в январе – мае 2021 года составило 724 261,08 тонны, за аналогичный период 2020 года – 616 223,38 тонны. То есть производство растет, но, видимо, пока не в должных объемах.

Тем не менее ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов говорит, что опасаться не стоит: производство каучука в стране может быть увеличено. Кроме того, могут быть налажены его поставки из других дружественных стран, так что вряд ли производители шин будут испытывать перебои с этим сырьем.

Как это скажется на потребителях?

Источник нашего издания говорит, что у российских автомобильных заводов уже появилась потребность в продукте.

Тем временем цены на легковые шины уже выросли на 10-30% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раньше на завод “Тонар” (Московская область), который выпускает прицепы для самосвалов, невозможно было пробиться, чтобы продать им шины. А теперь они сами стучатся в шинные компании, которых даже не знают. Потому что завод не может продолжать работу», – замечает источник на рынке.

Тем временем цены на легковые шины уже выросли на 10-30%. Спрос на летний сегмент вырос на 120%, на зимний – на 60%. Информации по грузовому сегменту пока что нет. Но известно, что сами продавцы уже подняли стоимость минимум в 2 раза.

Что думают эксперты о дальнейшем развитии рынка?

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов утверждает, что дефицит шин в России маловероятен по ряду причин. Во-первых, их производят и в других странах, и оттуда могут быть организованы поставки.

Вероятно, произойдет увеличение сегмента бывших в употреблении шин как за счет их ремонта, так и благодаря поставкам из других стран Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Во-вторых, вероятно, произойдет увеличение сегмента бывших в употреблении шин как за счет их ремонта и восстановления внутри страны, так и благодаря поставкам из других стран», – считает аналитик. Причем, по его словам, в страну могут поставлять б/у шины и тех брендов, которые временно прекратили работу в стране, а значит, разнообразие сохранится.

В-третьих, не исключено, что в связи с тем, что ряд автоконцернов временно ушли из РФ, часть потребителей перестанут эксплуатировать автомобили, чтобы сохранить их как можно дольше. Соответственно, и шин может потребоваться меньше.

Елена Галеева

Фото на анонсе: официальный сайт ПАО «Нижнекамскшина» shinakama.tatneft.ru