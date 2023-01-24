Производитель из Менделеевска начал поставлять запчасти для военной техники в зону СВО

Производитель ящиков для военных автомобилей начал поставки в Херсонскую область, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района.

Индивидуальный предприниматель Сергей Бабушкин является субисполнителем подряда по гособоронзаказу. Его предприятие производит деревянную тару — ящик для военных грузовых автомобилей, которые работают в зоне СВО.

Продукция сейчас поставляется в Кинбурнскую косу. Предприятие с начала специальной военной операции работает в усиленном режиме из-за увеличения объемов необходимой для нужд армии продукции. Производитель попросил увеличить энергетическую мощность.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Совет ветеранов Менделеевского района передал сети и окопные свечи в зону спецоперации. Помимо этого в Менделеевске решили запустить производство пятиточечников для призванных из запаса в рамках частичной мобилизации.