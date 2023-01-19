Совет ветеранов Менделеевского района передал сети и окопные свечи в зону спецоперации

Совет ветеранов и пенсионеров Менделеевского района передал волонтерам «Яшьлек» под руководством Андрея Гриненко партию вещей, необходимых мобилизованным, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Груз включает маскировочные сети (одна размером 3 на 7 метров, связанная неравнодушными гражданами и учениками школы №4, и две фабричных размером 2 на 3 метра), 30 штук окопных свечей и продуктовые наборы, а также полотенца и простыни для госпиталя.

Совет ветеранов и пенсионеров ведет сбор денежных средств для приобретения маскировочных сетей, окопных свечей и необходимых технических средств для российских военных.

«Работа продолжается. Ранее инициативная группа „Мы вместе“, которая базируется в ДК „Юность“ направила 31 маскировочную сеть в зону спецоперации. Также они изготавливают свечи. К данной работе подключаются жители и школьники сельских поселений — очень активные жители в селе Ижевка», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Помимо этого, в Менделеевске решили запустить производство пятиточечников для призванных из запаса в рамках частичной мобилизации.