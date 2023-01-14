В Менделеевске начнут изготавливать пятиточечники для мобилизованных

В Менделеевске запустят производство пятиточечников для призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. Этот предмет будет очень полезен военным, особенно зимой: он служит и сидушкой, и лежаком, и защиткой. Их будут шить инициативные группы, а оборудование для этого закупят власти Менделеевского района, рассказали «Татар-информу» в администрации муниципалитета.

Такое решение было принято на традиционной встрече с жёнами и родственниками мобилизованных. Во встрече приняли участие волонтеры из Елабуги, которые привезли пятиточечники. Для шитья снаряжения Менделеевский район приобретет швейные машины. Также был взят на рассмотрение вопрос приобретения печек и автомобилей для бойцов.

Помимо этого, планируется организовать сбор в размере однодневного заработка для поддержки военных и закупки снаряжения. Предприниматели района также поддержат солдат.

В ближайшее время команда под руководством главы Менделеевского района Радмира Беляева отправится в зону специальной военной операции, чтобы лично доставить гуманитарный груз землякам.

«Дорогие менделеевцы, спасибо за инициативность! Это очень ценно. Мы вместе», — написал Беляев в своем Telegram-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Менделеевска и Елабуги отправлено более 100 подарочных посылок в зону специальной военной операции.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).

Для семей мобилизованных предусмотрены различные меры поддержки. В частности, в начале января Президент РТ Рустам Минниханов подписал указ об освобождении призванных из запаса и членов их семей от штрафов за неуплату коммуналки.