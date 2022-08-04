В Нижнекамске появится прогулочный теплоход

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

В Нижнекамске планируют запустить прогулочный теплоход, который будет курсировать по Каме. Предполагается, что это станет новой точкой притяжения для туристов.

«Такую идею неоднократно высказывали жители города, в том числе на обсуждениях „Бюро городских решений“ в сообществе во „ВКонтакте“. Сейчас из речного транспорта курсирует речной трамвайчик из села Соколка до Набережных Челнов», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района.

Возможность появления подходящего типа теплохода обсудил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин с генеральным директором ООО «Речфлот» Александром Землянским. Землянский предложил закрепить за городом один из теплоходов «Речфлота», чтобы у нижнекамцев появилась возможность его использования для различных мероприятий: праздничных корпоративов, небольших экскурсионных программ, социальных экскурсий для пенсионеров или учащихся. Также его можно будет использовать для прогулок по реке.

Один из вариантов такого теплохода сейчас находится в Уфе, дизайн его ливреи разработан по мотивам башкирских национальных орнаментов в цветах республиканского флага. Пассажировместимость составляет 100 человек.

Рамиль Муллин согласился, что появление теплохода создаст новые условия для нижнекамцев, которые смогут при желании совершить небольшое путешествие, отметить праздник на палубе теплохода. При этом он отметил, что в первую очередь необходимо продумать все аспекты работы теплохода, чтобы он представлял Нижнекамск и его историю. Руководитель исполкома поручил ответственным лицам проработать взаимовыгодные условия использования причала на набережной.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Нижнекамска могут принять участие в благоустройстве города и района для подготовки программы развития на ближайшие четыре года «Нижнекамск — 60».