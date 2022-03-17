Жители Нижнекамска могут принять участие в благоустройстве города и района

Свои идеи и предложения по развитию и благоустройству Нижнекамского муниципального района горожане могут оставлять в «Бюро городских решений». Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, это сообщество во «ВКонтакте», созданное по инициативе руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина.

На этой онлайн-площадке в рамках создания программы «Нижнекамск — 60» каждый может оставить свои пожелания и предложения по дальнейшему развитию города. Все сообщения изучат специалисты, а самые лучшие советы и пожелания будут воплощены в жизнь.

Программа является поэтапной стратегией города и района на ближайшие четыре года и будет включать в себя проекты разных сфер. В мае муниципалитет подпишет соглашение совместно с правительством и промышленными предприятиями.