Прогулки по Русско-Немецкой Швейцарии: свалка, поджог травы и незаконный пирс

Свалку резиновых покрышек, новый пожог травы и установленный незаконно пирс обнаружили эколюбители из Казани в ходе прогулок по Русско-Немецкой Швейцарии в минувшие выходные.

«Обгоревший холм на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Запах гари еще есть, значит буквально несколько дней назад здесь все горело», — рассказывает автор видео.

На следующем видео, снятом на особо охраняемой природной территории регионального значения, видно свалку автомобильных покрышек и пластиковых баллонов. Она находится рядом с аркой, железной дорогой и ливневкой. Рядом с сожженным холмом автор видео обнаружил следы проезжавшей тут ранее тяжелой техники. На следующем видео запечатлен бетонный пирс, ведущий к воде.

«Незаконно сделанный пирс к воде стоит на месте, без изменений», — сообщает автор видео.

Казанские экоактивисты обнаружили этот бетонный причал для лодок еще весной этого года. Этот объект находится в водоохранной зоне и противоречит Стратегии развития Казанки. Экоактивисты написали жалобы в прокуратуру и природоохранную прокуратуру РТ. Кроме того, запрос направили в Минэкологии РТ.

«Пирс до сих пор так и стоит. Это было несколько месяцев назад, с тех пор ничего не изменилось», — отметил экоактивист Тимур Ескараев.

По его словам, к свалке резиновых покрышек на территории особо охраняемой зоны причастны садоводы, которые регулярно «вываливают свой мусор на природную территорию». Спикер отметил, что эту информацию направит в Минэкологии РТ.

«Хотели организовать субботник, но такой мусор тяжело выносить. Напишу в аккаунт Минэкологии РТ. Кроме того, оставлю уведомление на госуслугах РТ. Экологи на промышленные свалки и строительный мусор обычно реагируют хорошо, а вот на пластиковые бутылки – не очень», — сказал Ескараев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале июня в Русско-Немецкой Швейцарии в районе улицы Новаторов горели мусор и трава. Огнеборцы и экоактивисты боролись с возгораниями несколько дней. Казанские любители экологии считают, что поджоги травы в разных местах были совершены намеренно и устроили тогда постоянные дежурства на данной территории. Кроме того, для координации патрулей был создан специальный чат.