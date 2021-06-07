Экоактивисты на территории Русско-Немецкой Швейцарии организуют постоянные патрули

Последние тлеющие бревна потушили сегодня на территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» казанские экоактивисты. Активисты решили постоянно дежурить на территории из-за участившихся пожаров, рассказал ИА «Татар-информ» экоактивист Тимур Ескараев.

«Только что наши дотушили последние два бревна. Одно из них тлело с 3 июня. Я его вечером еще тушил, а оно до сих пор тлело. Сегодня с 6 утра наша девушка-активистка с ведром и лопатой ходит, проверяет территорию, примчался на мотоцикле волонтер с топором, потом на смену поеду я», - сказал он.

Ескараев отметил, что за три дня обнаружил более сотни очагов возгорания в разных местах. Эколог считает, что все они были сделаны намеренно неизвестными хулиганами.

«Активист Антон Бортяков нашел следы от «огненной капалки», которой балуются в детстве. Если на палку намотать полиэтиленовый пакет и поджечь, то полиэтилен будет гореть и капать. Такое ощущение, что кто-то прошел и прокапал горящими каплями по пуху», - пояснил Ескареав.

Сам активист исследовал большие территории ООПТ, но не обнаружил спичек и других следов, оставленных поджигателями. Однако Тимур рассказал, что волонтеры видели двух предполагаемых злоумышленников.

«Чуть не за руку поймали поджигателей, двое точно поджигали. Предположительно у них был третий бригадир-куратор. Это было 4 июня, когда пожарные уже уехали, а мы с волонтерами «Лизы-Алерт» ходили по лесу и оставшиеся очаги точечно тушили. Однако поджигатели скрылись», - отметил собеседник «Татар-информ».

Первые сообщения о пожаре в «Русско-Немецкой Швейцарии» в районе улицы Новаторов появились 3 июня. Очаги возгораний на данной территории были зафиксированы 4 и 5 июня. Их потушили, но несколько сухих бревен продолжали тлеть. К тушению огня были привлечены сотрудники МЧС, активисты и представители поискового отряда «Лиза Алерт».

В результате краснокнижные растения не пострадали, но из-за пала травы выгорел целый луг и его обитатели. Чтобы не допустить подобных происшествий вновь, сейчас на месте дежурят волонтеры.

«Патрулирование Русско-Немецкой Швейцарии планируем проводить на постоянной основе. Кто сможет, тот и будет приходить», - заключил Тимур Ескараев.

Экактивисты создали специальный чат для координации патрулей на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» и держат ситуацию на контроле.

Фото Тимура Ескараева