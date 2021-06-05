Экоактивисты считают, что «Русско-Немецкую Швейцарию» в Казани подожгли

Первые сообщения о пожаре в «Русско-Немецкой Швейцарии» в районе улицы Новаторов появились в четверг, 3 июня. Тогда очевидцы рассказали, что в лесу горят мусор и трава. Прибывшие пожарные справились с огнем.

Однако на следующий день дым от пожара вновь появился над верхушками деревьев.

Как рассказал ИА «Татар-информ» экоактивист и волонтер Тимур Ескараев, пожары больше похожи не на детскую шалость, а на поджог.

«Во-первых, об этом говорит точечный характер возгораний. Очаги пожара были не только на полянах, но и в труднодоступных участках леса, куда просто прогуливаясь добраться сложно, тем более ребенку. Нужно понимать, что это более 30 очагов!!! А во-вторых, волонтеры видели троих поджигателей – двое исполнителей и куратор. Это были взрослые мужчины, явно не дети», – поделился с агентством Тимур.

Предполагаемых поджигателей один из волонтеров смог снять на видео. Однако задержать их не удалось – мужчины быстро покинули место.

«Потом мне рассказали, что один из них, предположительно куратор, даже пытался помочь тушить возгорание, но совсем не долго. Возможно, что-то пытался выяснить у волонтеров», – продолжил свой рассказ экоактивист.

Сегодня на территории леса вновь произошел пожар. Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МЧС России по РТ, горели трава и пух на площади 50 кв. метров.

«Сегодня вновь загорелся лес. Мне позвонили, я сразу же отправился на место. Есть ощущение, что разминулся с поджигателями буквально на 10 минут», – отметил Тимур.

Был ли это очередной поджог – неизвестно. Сейчас на месте дежурят посты волонтеров. Они патрулируют лес.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в «Русско-Немецкой Швейцарии» произошел пожар. Возгорание сняли на видео очевидцы.