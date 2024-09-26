Прогнозируемый дефицит бюджета Татарстана в 2025-м составит 13,5 млрд рублей

В 2025 году дефицит бюджета Татарстана ожидается на уровне 13,5 млрд рублей. Согласно законопроекту Госсовета РТ о бюджете республики, доходы региона в следующем году составят почти 425,5 млрд рублей, но при этом расходная часть оценивается в 439 млрд рублей.

В 2026-м дефицит бюджета уменьшится, но не на много – до 13 млрд рублей. Прогнозируемые доходы Татарстана составят 451,1 млрд рублей, а расходы – 464,1 млрд рублей.

В 2027-м прогнозируемый дефицит снова уменьшится – 12,43 млрд рублей. Общий объем доходов республиканского бюджета должен составить 474 млрд, а расходов – 486,5 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что доходы бюджета РТ в 2024-м увеличат на 54,6 млрд рублей, расходы — на 39,2 млрд рублей. Подробнее о том, откуда «придут» и куда «уйдут» деньги – в репортаже.

В целом по России дефицит бюджета только по итогам января-апреля 2024-го составил 1,48 млрд рублей.