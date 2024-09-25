Доходы бюджета РТ увеличат на 54,6 млрд рублей, расходы — на 39,2 млрд рублей

Фото: gossov.tatarstan.ru

Доходы бюджета Татарстана на 2024 год предложено увеличить на 54,6 млрд рублей, расходы — на 39,2 млрд рублей с уменьшением дефицита на 15,3 млрд рублей. Об этом рассказал министр финансов республики Радик Гайзатуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Предусматривается увеличение доходной части бюджета на 54,6 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 50,2 млрд рублей. Изменения вносятся с учетом фактических поступлений за восемь месяцев и ожидаемых поступлений отдельных доходных источников по итогам года», — сообщил глава Минфина.

Плановый показатель налога на прибыль организаций увеличен на 22,2 млрд рублей, а налога на доходы физлиц — на 15 млрд рублей с учетом роста средней заработной платы. В связи с ростом числа налогоплательщиков плановые значения по налогам на совокупный доход предложено увеличить на 4,1 млрд рублей.

Раздел «Безвозмездные поступления» будет увеличен за счет поступлений из федерального бюджета на сумму 4,4 млрд рублей.

«Расходную часть бюджета республики в 2024 году предлагается увеличить на 39,2 млрд рублей. Направления расходов за счет безвозмездных поступлений в объеме 4,4 млрд рублей отражены в доходной части. Расходы бюджета Татарстана без учета федеральных средств предусмотрены с ростом на 34,8 млрд рублей», — подчеркнул Гайзатуллин.

По его словам, в основном это расходы, связанные с софинансированием национальных проектов и федеральных программ, дорожными работами, строительством и ремонтом социально-культурных объектов, проведением социально значимых научно-культурных и спортивных мероприятий.

Таким образом, бюджет Татарстана на 2024 год прогнозируется по доходам в объеме 484,5 млрд рублей, по расходам — 485,9 млрд рублей. Дефицит составит 1,4 млрд рублей.

Гайзатуллин отметил, что в первом полугодии в консолидированный бюджет Татарстана поступили налоговые и неналоговые доходы в объеме более 243 млрд рублей, в бюджет республики – 205,9 млрд рублей. «В целом по поступлению всех налогов динамика положительная», — констатировал он.

Министр добавил, что сумма безвозмездных поступлений составила 50,1 млрд рублей. Расходная часть консолидированного бюджета выполнена на сумму 226,5 млрд рублей, бюджета — на 185,1 млрд рублей. Местные бюджеты получили 49,1 млрд рублей.

«По сравнению с прошлым годом у нас идет определенное снижение налога на прибыль. Например, в целом по прошлому году поступление этого налога составило 183 млрд рублей. А в этом году заложено поступление около 140 млрд рублей. В основном снижение идет по нефтянке. „Татнефть” в прошлом году перечислила налог на прибыль в размере 58 млрд рублей, в этом году ожидается 43 млрд рублей», — заметил спикер.

Он уточнил, что на сокращение поступлений налога на прибыль влияет и курс доллара. «В прошлом году был резкий рост курса доллара, в этом году намного ниже. Есть влияние ценового фактора. Также влияет то, что ОПЕК+ сокращает добычу нефти. Например, у „Татнефти” сокращение идет примерно на 1,3 млн тонн. Где-то снижается объем реализации. Есть и влияние кредитования — высокая процентная ставка», — сказал глава Минфина.

По словам председателя комитета Леонида Якунина, прогнозные значения бюджета увеличиваются каждый год. «Это хорошая тенденция, которая сохраняется на протяжении последних десяти лет. Это позволяет дополнительно финансировать проблемные вопросы, которые возникают в ходе исполнения бюджета», — подытожил депутат.