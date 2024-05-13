Дефицит бюджета России составил 1,48 млрд рублей по итогам января-апреля 2024-го

В общей сложности доходы федерального бюджета за январь-апрель 2024 года составили 11,6 млрд рублей (+50%). Однако этот показатель все же выше расходов, которые достигли 13,1 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 1,48 млрд рублей, следует из данных пресс-службы Минфина РФ.

Уточняется, что за январь-апрель 2024-го в российский бюджет поступило 4,1 трлн рублей нефтегазовых доходов. Это на 82,2% больше, чем за те же четыре месяца 2023 года. Причем в Минфине ожидают дальнейшего устойчивого роста таких поступлений.

Причиной роста нефтяных доходов стали высокие цены на «черное золото», а также поступление доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть за IV квартал 2023 года.

В Минфине указали, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

Ненефтегазовые доходы бюджета России составили 7,5 трлн рублей (+36,8%). Причем это даже больше, чем планировалось при формировании закона о бюджете, отмечает Минфин.