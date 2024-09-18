Прогноз Минэкономразвития: Зарплаты россиян вырастут до 119 тыс. рублей в 2027-м

В течении ближайших 4 лет номинальные средние заработные платы россиян вырастут до 119 296 рублей. Относительно показателей текущего года (88,2 тыс. рублей) рост составит 35%. Такой прогноз дают в Минэкономразвития, пишут «Ведомости».

Уточняется, что это сумма указана до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок.

В ведомстве отметили, что в 2024-м номинальные зарплаты выросли на 17,9% относительно показателей 2023 года (было 74,8 тыс.). Более того, только в январе-июне текущего года заработные платы увеличились на 18,1% в годовом выражении.

Однако в следующие годы рост замедлится. Так, в 2025-м зарплаты должны вырасти на 13,2%, до 99,9 тыс. рублей, а в 2026-м – на 10.2%, до 110,1 тыс. рублей. Самая «скромная» динамика ожидается в 2027 году (+8,3%, до 119,2 тыс. рублей).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по итогам января-июня 2024 года реальные зарплаты жителей Республики Татарстан составили 69,4 тыс. рублей. Относительно 1 полугодия 2023-го рост составил 10,4%.

Причем, согласно данным некоторых градоначальников, в некоторых городах республики этот показатель может быть выше. Так, в Набережных Челнах средняя зарплата по состоянию на 4 сентября 2024-го составила 82 тыс. рублей.