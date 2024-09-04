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Средние зарплаты в Челнах составляют свыше 82 тыс. рублей
Средняя заработная плата в Набережных Челнах на сегодняшний день составляет свыше 82 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил мэр Наиль Магдеев во время визита в город Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.
«Сегодня в городе Набережные Челны средний уровень зарплаты уже выше 82 тыс. рублей. Это достаточно хорошие зарплаты, чтобы жить и трудиться», — сказал градоначальник.
Он добавил, что Челны всегда имели определенный запас прочности, свой характер и всегда были активными.
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