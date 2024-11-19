Профессор Кошкин оценил содержание обновленной ядерной доктрины РФ

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Необходимость обновления ядерной доктрины связана с разнузданной политикой по отношению к ядерному оружию со стороны коллективного Запада. Такое мнение «Татар-информу» выразил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

«Это снижение порога применения ядерного оружия, постоянные высказывания о том, что вполне нормально его применение. Естественно, в сложившейся ситуации, в том числе во время проведения специальной военной операции, когда практически весь Запад помогает Украине, чтобы добиться военного поражения России. Все это вынудило пересмотреть, освежить, придать актуальность этому документу, чтобы он отвечал вызовам и запросам сегодняшнего дня», – сказал Кошкин.

Эксперт высоко оценил содержание обновленного документа, который, по его словам, может стать сигналом к необходимости более ответственного отношения к оружию массового поражения.

«Мы видим, там довольно конструктивные внесены статьи. Допустим, если ядерная держава помогает государству, не обладающему ядерным оружием, атаковать Россию, то она тоже является агрессором. Много интересных таких современных свежих подходов, которые в значительной степени сегодня позволяют стабилизировать ситуацию. И факт сдерживания ядерного оружия, который должен обеспечиваться, в этой доктрине раскрывается в более объемном конструктивном порядке», – добавил политолог.

Ранее Кошкин назвал причины неожиданных назначений в американской администрации, которые намеревается осуществить Дональд Трамп после вступления в должность Президента США.