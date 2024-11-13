Профессор Кошкин назвал причины неожиданных назначений Трампа

Андрей Кошкин

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Неожиданные кадровые назначения, сделанные избранным Президентом США Дональдом Трампом, позволяют ему держать фокус на своей фигуре. Такое мнение «Татар-информу» выразил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул на пост главы Пентагона телеведущего Fox News Пита Хегсета. Также он предложил назначить миллиардера Илона Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами руководителями нового департамента по достижению государственной эффективности (DOGE).

«Откровенно скажем, конечно, сегодня Трамп продолжает удивлять. Согласитесь, что результаты выборов ошеломили весь мир, много предполагали, но никто такую сокрушительную победу особо не предсказывал. Это первое. И Трамп, как шоумен, любитель впечатлять, удивлять, готовить и проводить всевозможные шоу, он сейчас оседлал эту роль», – сказал Кошкин.

Эксперт не исключил, что до вступления в должность Трамп может изменить свое решение и назначить на указанные посты других лиц.

«Что касается реальности этих назначений, то здесь надо еще учитывать тот факт, что времени много и переназначить он всегда успеет. А вот такой ажиотаж вызвать, продемонстрировать кардинальность действий своим избирателям и всей Америке, да и всему миру, у него получается. И вот эти назначения – одна из составляющих его стратегии на ближайшее время до инаугурации, а потом уже и после инаугурации, конечно, он будет, более адаптировано действовать, но все равно будет продолжать удивлять», – считает политолог.

Кошкин добавил, что Трамп таким своим шагом хочет избежать ошибок, допущенных им во время первого своего президентства.

«В 2016 году он пришел без команды, набрал людей, которые его в последующем предали и до сих пор пишут нехорошие о нем книги. Сейчас он стремится использовать этот опыт и подготовить команду, уже более сплоченную и идеологически выстроенную на его замыслы», – заключил спикер.