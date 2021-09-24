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Ру Тат
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24 сентября 2021  14:56

Гидрометцентр РТ: На Татарстан обрушатся сильные дожди

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В Татарстане вновь прогнозируется серьезное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Вечером сегодняшнего дня, 24 сентября, и ночью завтрашнего, 25 сентября, местами по республике вероятны сильные дожди. Временами осадки, принесенные атмосферными фронтами западного циклона, будут идти на всей территории региона.

Небо над республикой останется облачным. Будет дуть умеренный ветер, он сменит направление с юго-восточного на северо-восточное, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по Татарстану составит от 4 до 9 градусов выше нуля (в Казани — от +7 до +9 градусов). В дневные — воздух прогреется до 9–14 градусов тепла (в Казани — до 10–12 градусов). Наиболее теплая погода ожидается на юге региона.

Согласно предварительным данным метеорологов, на следующей неделе погодные условия на территории Татарстана улучшатся.

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