Профессор КФУ рассказал, грозит ли россиянам эпидемия сибирской язвы

Несмотря на выявленные случаи инфекции в России, для вспышки эпидемии сибирской язвы сейчас нет никаких условий и предпосылок. Об этом сообщил руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина», профессор КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов.

Человек может заразиться сибирской язвой как воздушно-капельным путем, вдыхая зараженную пыль, так и контактным, например, ухаживая за больным животным. Ранее «Татар-информ» сообщал, что случаи заражения сибирской язвой были зафиксированы в Туве, а в марте – в Чувашии.

В свою очередь заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил, что в республике по этому заболеванию ситуация благополучная, домашний скот здесь вакцинируется два раза в год.

«Чтобы избежать вспышек сибирской язвы, необходимо проводить вакцинацию у сельскохозяйственных животных и контролировать скотомогильники», – отметил профессор КФУ.

Он сообщил, что заражение сибирской язвой чаще всего происходит через кожу.

Существует несколько форм сибирской язвы: кожная, кишечная, септическая, легочная. Кожная форма заболевания, хоть и считается самой легкой, смертность при таком заражении достигает 20 процентов. Антибиотики наиболее эффективны именно при кожной форме заболевания, говорит Альберт Ризванов.

Крайне опасна легочная форма заболевания. К счастью, она редко встречается в естественных условиях. Протекает такая форма заболевания молниеносно и смертность достигает 90 процентов даже при лечении антибиотиками, подчеркнул профессор.

На вопрос, грозит ли России эпидемия сибирской язвы, ученый ответил отрицательно.

«Для вспышки эпидемии сейчас нет никаких условий и предпосылок. Она была бы возможна в том случае, если бы сибирской язвой болело значительное количество животных. Но в наше время даже единичные случаи – это чрезвычайная ситуация. Единичные случаи заражения сибирской язвой будут наблюдаться, пока человек занимается животноводством и контактирует с животными, в том числе с дикими», – сообщил Альберт Ризванов.