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Профессор КФУ рассказал, грозит ли россиянам эпидемия сибирской язвы
Несмотря на выявленные случаи инфекции в России, для вспышки эпидемии сибирской язвы сейчас нет никаких условий и предпосылок. Об этом сообщил руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина», профессор КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов.
Человек может заразиться сибирской язвой как воздушно-капельным путем, вдыхая зараженную пыль, так и контактным, например, ухаживая за больным животным. Ранее «Татар-информ» сообщал, что случаи заражения сибирской язвой были зафиксированы в Туве, а в марте – в Чувашии.
В свою очередь заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил, что в республике по этому заболеванию ситуация благополучная, домашний скот здесь вакцинируется два раза в год.
«Чтобы избежать вспышек сибирской язвы, необходимо проводить вакцинацию у сельскохозяйственных животных и контролировать скотомогильники», – отметил профессор КФУ.
Он сообщил, что заражение сибирской язвой чаще всего происходит через кожу.
Существует несколько форм сибирской язвы: кожная, кишечная, септическая, легочная. Кожная форма заболевания, хоть и считается самой легкой, смертность при таком заражении достигает 20 процентов. Антибиотики наиболее эффективны именно при кожной форме заболевания, говорит Альберт Ризванов.
Крайне опасна легочная форма заболевания. К счастью, она редко встречается в естественных условиях. Протекает такая форма заболевания молниеносно и смертность достигает 90 процентов даже при лечении антибиотиками, подчеркнул профессор.
На вопрос, грозит ли России эпидемия сибирской язвы, ученый ответил отрицательно.
«Для вспышки эпидемии сейчас нет никаких условий и предпосылок. Она была бы возможна в том случае, если бы сибирской язвой болело значительное количество животных. Но в наше время даже единичные случаи – это чрезвычайная ситуация. Единичные случаи заражения сибирской язвой будут наблюдаться, пока человек занимается животноводством и контактирует с животными, в том числе с дикими», – сообщил Альберт Ризванов.
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