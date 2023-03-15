Глава Чувашии сообщил о двух случаях заражения сибирской язвой в регионе

В Чувашии провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе, сообщил глава республики Олег Николаев в своем официальном телеграм-канале.

«Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести. Терапевтический прогноз благоприятный», – уточнил глава республики.

По словам Николаева, те граждане, кто был в контакте с заболевшими, – здоровы, получают профилактическое лечение и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Руководство республики совместно с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике, Госветслужбой и МВД республики проводят необходимые процедуры по недопущению распространения инфекции.

«Главная задача – обеспечение безопасности жителей нашего региона, и она будет выполнена», – пояснил Олег Николаев.