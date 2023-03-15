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Глава Чувашии сообщил о двух случаях заражения сибирской язвой в регионе
В Чувашии провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе, сообщил глава республики Олег Николаев в своем официальном телеграм-канале.
«Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести. Терапевтический прогноз благоприятный», – уточнил глава республики.
По словам Николаева, те граждане, кто был в контакте с заболевшими, – здоровы, получают профилактическое лечение и находятся под постоянным медицинским наблюдением.
Руководство республики совместно с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике, Госветслужбой и МВД республики проводят необходимые процедуры по недопущению распространения инфекции.
«Главная задача – обеспечение безопасности жителей нашего региона, и она будет выполнена», – пояснил Олег Николаев.
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