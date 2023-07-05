В Тыве выявили четыре случая заражения сибирской язвой

В Республике Тыва у четверых госпитализированных подтвердили диагноз «сибирская язва». Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по республике.

«Установлено, что в хозяйстве, где выявлен возбудитель особо опасного заболевания содержатся 74 головы лошадей, 34 головы крупного рогатого скота (из них 7 молодняка), 2 головы мелкого рогатого скота, 6 собак и 6 кошек. Животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации. Специалистами Управления продолжают противоэпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне», – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что усиленная профилактическая работа по локализации и ликвидации очага сибиреязвенной инфекции продолжается.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Туве госпитализировали местного жителя с подозрением на сибирскую язву. Установлено, что 23 июня на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из лиц, участвовавших в убое, обратился в районную больницу по месту жительства с жалобами на ухудшение состояния здоровья. 30 июня с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла.