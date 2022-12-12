В Татарстане открыли трассы для грузовиков и автобусов, закрытые из-за непогоды

По информации от ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», сегодня с 06.00 снято временное ограничение движения для грузовиков и автобусов.

Движение возобновленно на всех участках ранее закрытых для движения трасс.

«С 06.00 запущено движение автобусов и грузового транспорта по федеральным автодорогам, проходящим по территории Республики Татарстан», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане из-ща непогоды введено ограничение для движения грузовиков и автобусов.