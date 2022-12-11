Аэропорт Казани не принимает и не отправляет самолеты из-за непогоды до утра

Международный аэропорт «Казань» не принимает и не отправляет самолеты. Как стало известно агентству, пока речь идет о том, что такая ситуация сохранится до четырех часов утра. Причиной стала непогода.

По данным агентства, с пассажирами рейсов, которые не смогли вылететь, работают представители авиакомпаний. Борты, которые летели в Казань, пока сажают в Самаре, Набережных Челнах и Уфе.

Сегодня днем «Татар-информ» со ссылкой на пресс-секретаря Международного аэропорта «Казань» Аделя Гатауллина сообщал, что аэропорт работает в штатном режиме, но из-за неблагоприятных погодных условий были задержаны несколько рейсов.

Сегоня же стало известно, что после задержки рейсов Татарская транспортная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство планировало проверить обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров.