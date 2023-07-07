Профессор КФУ: Падение рубля скажется на стоимости российских автомобилей

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Резкое ослабление рубля приведет к подорожанию автомобилей не только иностранного, но и российского производства. Об этом заявил профессор Казанского федерального университета, доктор экономических наук Игорь Кох.

По словам экономиста, сейчас производственный процесс внутри страны будет обходиться дороже. При этом российские автодилеры, чтобы выиграть в конкуренции друг с другом, начнут придерживать цены на бюджетные машины и завышать цены на автомобили премиум-класса.

«Российские производители в большом объеме используют импортные комплектующие и оборудование. И они будут нести свои издержки. Возможно, российские автомобили будут дорожать медленнее и не так быстро, как импортные», — отметил собеседник агентства.

Ранее газета «Ведомости», опросив экспертов, автодилеров и производителей, пришла к выводу, что автомобили в России подорожают еще на 5–10% летом и осенью.

О падении курса российской валюты подробнее читайте в материале «Татар-информа»: Евро дороже 100 рублей — триггер и причины: стоит ли ждать обвальной девальвации рубля.